【第18話】 5月1日公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月1日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第18話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第18話では、アーカードとトバルカインが対決。トランプを武器に戦う彼の攻撃は、アーカードに通用するのか――。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社