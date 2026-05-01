5月1日、B2西地区のベルテックス静岡は、加納誠也の現役引退に伴う退団と、4選手との契約満了を発表した。 3月30日に今シーズン限りで引退を発表していた加納は現在37歳で、196センチ95キロのパワーフォワード。安城学園高校、筑波大学を経て、2011年に三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアを始めると、つくばロボッツ（現茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、山