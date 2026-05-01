KADOKAWAは、海外のマンガクリエイターを対象とした創作支援プロジェクト「KADOKAWA WORLD MANGA ATELIER（KWMA）」を4月30日より開始することを発表した。 【画像あり】ケロロなど角川から出ているキャラクターたちが勢揃いのビジュアル 本プロジェクトは、世界中のクリエイターに継続的な創作機会を届けるとともに、海外発IPの創出とグローバル展開を推進するもの。 オンラインでマンガ作品の