Jリーグは1日、選手の追加登録を発表した。J1ではヴィッセル神戸が高校1年生のMF浅田連とMF花元誉絆を2種登録。今季のプレミアリーグWESTで早くも7得点を決めるFW川端彪英も登録を完了している。J2では北海道コンサドーレ札幌が4選手を2種登録。J3では栃木SC、ロアッソ熊本、鹿児島ユナイテッドFCの3クラブが2種登録を完了している。■J1ヴィッセル神戸MF浅田連(2種)FW川端彪英(2種)MF花元誉絆(2種)■J2北海道コンサドーレ札幌