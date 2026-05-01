旭情報サービス [東証Ｓ] が5月1日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比5.6％増の17億円になり、27年3月期も前期比6.6％増の18.1億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。17期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を32円→34円(前の期は46円)に増額し、今期も34円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前