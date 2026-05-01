死体損壊の容疑で逮捕された鈴木容疑者はこれまで、旭山動物園の焼却炉に妻・由衣さんの遺体を遺棄した、また、営業時間外の夜に遺棄したという趣旨の話をしています。そして、焼却炉からは遺体の一部が見つかっています。鈴木容疑者は由衣さんの殺害についてほのめかしていて、警察は殺人事件の可能性も視野に調べています。 元神奈川県警の鳴海さんに聞いた捜査のポイントです。鈴木容疑者の逮捕まで、警察はかなり慎重に証