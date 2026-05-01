北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件。旭川東警察署から中継で最新の情報を伝えてもらいます。午前中からこちらに来ていますが、捜査車両が一斉に出たりといった大きな動きは見うけられません。鈴木達也容疑者（33）の取り調べは今も私の後ろの警察署内で続いているとみられ、警察の調べに対して鈴木容疑者は逮捕の前、任意で聴取を受けていたときと変わらず素直に応じていると