北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件。きょうから夏の営業が始まった旭山動物園には喜入アナウンサーがいます。現在の様子を伝えてください。おおむねいつも通りの光景が戻ってきたようです。閉園時間は午後5時15分ということで、現在も多くの方が園内で楽しんでいるという状況です。きょうは家族連れが目立ちます。朝9時半開園でしたが、その際は行列ができるほどの賑わいでし