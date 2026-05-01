東京・福生市で男が高校生を“金づち”のようなもので殴り殺害しようとしたとして指名手配されている事件。男は自宅の裏口から抜け出て、JR福生駅の方向へ逃げていたことが分かりました。殺人未遂の疑いで指名手配されている高林輝行容疑者（44）。今も逃走を続けています。おととい午前7時すぎ、高林容疑者は騒音トラブルから“金づち”のようなもので男子高校生2人に殴りかかり、警察官に農薬とみられるものを噴射。男子高校生や