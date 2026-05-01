NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。ロッテはこの日の西武戦に先発する廣池康志郎投手を登録しました。2024年ドラフト5位で東海大九州キャンパスからロッテに入団し、今季2年目を迎えている廣池投手。4月中旬から先発転向し、4月12日の西武戦で今季初先発を迎えました。この日は7回を被安打1に抑え、8つの三振を奪うなど無失点の好投。次戦となった楽天戦では6回途中5失点(自責点4)としましたが、初先発で好相性を見せた西武を前