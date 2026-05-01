元SPEEDの上原多香子が沖縄のカラオケ大会に一般参加したことが話題になっているが、その出場の裏側とともに、上原の起業家としての顔も明らかになっている。上原の最新事情を明かしたのは、沖縄県で製麺所や飲食店、土産品店などを経営する平良司（たいらつかさ）氏。平良氏は、村上信五とマツコ・デラックスがMCを務めるトークバラエティ番組『月曜から夜更かし』（日本テレビ系）に2018年に出演した際、酔った勢いで自身の