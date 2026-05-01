◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大２―１日大１回戦（２８日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大がサヨナラ勝ちでカード初戦を制した。６回まで両チーム無得点と白熱した投手戦となった試合。７回に内野ゴロの間に先制点を奪うも、８回に追いつかれた。迎えた９回、先頭の代打・高間木颯我（１年＝花巻東）が右越え二塁打を放ちチャンスを作ると、１死三塁の場面で２番・村上太一（２年＝花巻東）が初球か