中日―DeNA4月30日にバンテリンドームで行われたプロ野球・中日―DeNAで、中日ナインが着用した見慣れぬ色のユニホームが注目を集めている。黄金のユニホームを身にまとい、描かれた昇り竜のごとく躍動した。1点を先制された2回、先頭の細川は、DeNA先発・篠木の初球のストレートを弾き返した。打球は金色ユニ姿のファンが陣取る左翼席前方のホームランウイングへ。3号ソロにドームは揺れた。この日、中日が着用したのは、毎