◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神及川雅貴投手▽巨人高梨雄平投手▽巨人中山礼都外野手▽巨人若林楽人外野手【出場選手登録抹消】▽阪神西勇輝投手▽巨人北浦竜次投手▽巨人萩尾匡也外野手▽巨人皆川岳飛外野手▽広島玉村昇悟投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天中込陽翔投手▽西武佐藤爽投手▽西武ネビン内野手▽ロッテ広池康志郎投手【出場選