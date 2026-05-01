巨人の高梨雄平投手（３３）、中山礼都外野手（２４）、若林楽人外野手（２８）が１日、出場選手登録をされた。また、北浦竜次投手（２６）、萩尾匡也外野手（２５）、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）が出場選手登録を抹消された。高梨は、右座骨部の故障のため、春季キャンプは故障班で過ごし、その後もリハビリを行っていた。その後は順調に３月に３軍戦で実戦復帰を果たすと、２軍合流後は、５試合に登板して防御率２