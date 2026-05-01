長谷川健太氏の解説が話題J1百年構想リーグ第12節の清水エスパルス対名古屋グランパスの一戦では、両クラブで監督経験のある長谷川健太氏が解説を務めた。その“人情味溢れる解説”が注目を集めた。清水の本拠地IAIスタジアム日本平で行われた一戦は前半45分にFW木村勇大のゴールで名古屋が先制。さらに後半43分には途中出場のFW杉浦駿吾が追加点を奪い、アウェーの名古屋が2-0で快勝した。試合の解説を担当した長谷川氏は現