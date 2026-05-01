江蘇省塩城市の新石器（塩城）智能製造の無人車両生産ラインで調整中の無人車両。（３月２５日撮影、塩城＝新華社記者／李博）【新華社南京5月1日】中国江蘇省はここ数年、「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の育成を進めてきた。ハイエンド化、スマート化、グローバル展開を柱に、産業チェーン全体で技術革新と関連支援を強化し、スマート製造の高度化で質の高い発展を後押しし