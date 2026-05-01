日本野球機構(NPB)は1日の公示を発表。西武は佐藤爽投手とネビン選手を1軍登録し、豆田泰志投手と児玉亮涼選手を登録抹消しました。佐藤投手は育成出身の2年目左腕。4月30日に支配下契約を勝ち取り、この日、プロ初昇格。今季はここまで4試合の先発を含む5試合に登板し3勝を挙げ、防御率1.37と好調を維持。この日のロッテ戦に先発予定となっています。またネビン選手は1年目の昨季はベストナインに輝いたスラッガー。今季は出遅れ4