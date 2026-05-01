WOWOWでは、6月5日と7日に埼玉・ベルーナドームで行なわれるSHINeeの単独公演『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』2Days公演より、7日のライブの模様を独占生中継する。【動画】SHINee・ONEW「花のように」MV同公演は、SHINeeの8回目となる単独公演で、5月29日から31日までソウルのKSPO DOMEで行なわれるコンサートの日本公演に当たるもの。今年は、2011年に日本デビューを飾ったSHINeeにとって15周年