大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の新弟子検査が１日、両国国技館の相撲診療所で実施された。大阪市出身の２１歳で相撲未経験の則武雄大（伊勢ケ浜）は１７８センチ、１１１キロで体格基準（１６７センチ、６７キロ以上）をクリア。中学、高校とラグビーに取り組んだ。卒業後は介護職に就き、自宅では父親の介護を行ってきた。他の介護士の協力で、今春から父親の介護にめどが立ち「以前から挑戦したかった」と大相撲入