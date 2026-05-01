音楽フェス『a-nation 2026』が10月3日、4日に東京・お台場a-nation特設会場にて開催されることが発表された。【ライブ写真】『a-nation 2025』でトリを飾ったXGのライブショット『a-nation』は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。これまでに延べ600万人以上を魅了してきた同フェスは、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移す。ジャンル