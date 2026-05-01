巨人は１日、中山礼都外野手、若林楽人外野手、高梨雄平投手を出場選手登録。萩尾匡也外野手、皆川岳飛外野手、北浦竜次投手の登録を抹消した。萩尾は３打席に立ち、２打数無安打１四球１盗塁。ドラフト４位のルーキー皆川は８打数１安打だった。今季、日本ハムから加入した北浦は１１試合の登板で防御率１０・２４だった。一方、昨季１０３試合に出場して今季さらなる飛躍が期待される中山は、再調整を経て昇格。ファーム