東京六大学野球リーグで勝ち点2で首位タイに立っている慶大は1日、横浜市内のグラウンドで行われた練習を公開した。今秋ドラフト候補に挙がる最速153キロ右腕・広池浩成投手（4年）はブルペン入りし「今年で1番良い状態で入ることができている」と納得の表情を浮かべた。23年秋以来の優勝を狙うチームは、今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（4年）を軸に4勝1敗で勝ち点2をマークしている。疲労も蓄積するリーグ中盤