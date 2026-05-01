大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が1日、東京・両国国技館で行われ、雷部屋のリ・ビル・クリストファー（22）、垣添玄空（18）も、身長1メートル67以上、体重67キロ以上の体格基準を満たした。幕下最下位格付け出しで初土俵を踏む日体大出身のクリストファーは1メートル90、163キロを計測した。四股名も「火雷（ほのいかづち）」に決まり「同じ付け出しデビューの大森（追手風部屋）は意識しています。