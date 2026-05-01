グラビアアイドルの山田あい（22）が1日、Xを更新。グラビアオフショットを披露した。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアを飾っている山田は「沖縄ならこれで街歩けそう！」と、首からたすき掛かり、腰の上までカットされた、黒のハイレグ変形水着姿のオフショットを添えた。フォロワーからは「ゴージャスで美しい姿」「攻撃型ボディー」「目のやり場に困るやつ…！最高です」「沖縄移住を考えてまう笑」「いやもう本当、逆