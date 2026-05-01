元SKE48で、RIZINガール2026の石川花音（28）が、発売中の「FRIDAY」のグラビアに登場し、このほどアザーカットが公開された。同誌のグラビア掲載は初めて。ブルーのビキニや花柄ビキニ、エンジのランジェリーなどで、スタイリッシュなボディーを披露している。同誌への掲載は「私にとっては夢のようなお話」だったという。「私はまだ水着のお仕事をさせていただける機会がとても少ないので、このような貴重な機会をいただけて、本