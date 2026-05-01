発艦と着艦、どちらの方が難しい？旧日本海軍の空母をよく見ると、飛行甲板の後端の左右に小さな張り出しがあることに気づきます。一方、同時代のアメリカやイギリスの空母には、このような張り出しは見られません。この「ナゾの耳」のようなものは、いったい何だったのでしょうか。【日本唯一！】ドイツ生まれの客船を転用した改造空母です（写真で見る）そもそも、空母という艦種が生まれたのは今から100年ほど前のこと。黎