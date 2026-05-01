犬が飼い主に何かを伝えようとしているサイン 1.ジッと見つめて視線を送ってくる 犬がジッと見つめて視線を送ってくるのは、飼い主に何かを伝えようとしているサインです。 おすわりをしてジッと見つめてくることもあれば、伏せの体勢でジッと見つめてくることもあります。なぜか立ったままでジッと見つめてくることもあります。 目の前にいることもあれば、少し離れた場所にいることもありますし、なぜそんなに遠