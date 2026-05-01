秋田地方気象台は午後4時3分、「暴風に関する秋田県気象情報」を発表しました。沿岸では発達する低気圧の影響により、2日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒してください。＜概況＞低気圧が能登半島付近にあって東北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、2日朝にかけて東北地方を通過するでしょう。その後、2日夜には千島近海に達する見込みです。このため、沿岸では気圧の傾きが大きくなるため、西より