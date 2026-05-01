JR西日本によりますと、きょう（1日）午後3時半ごろ、JR伯備線の木野山～備中川面間で落石を知らせる警報が鳴動しました。この影響で、備中高梁～新見間で運転を見合わせています。 運転再開見込みは、状況確認中です。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも１９号：岡山駅～出雲市駅間【出雲市⇒岡山方面】・やくも２６号：出雲市駅～岡山駅間 【出雲市⇒岡山方面】やくも２４号 28分遅れ