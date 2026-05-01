ファミリーエンターテインメントプロジェクト どこでもジャンボリー！が、最新楽曲「もちもち☆ぺったん」を含む全3曲を本日5月1日に配信リリースした。 （関連：Snow Man 目黒蓮、俳優業での活躍の裏にある“人柄”『SAKAMOTO DAYS』への熱量から伝わる実直さ） どこでもジャンボリー！は、2024年5月に活動を開始したファミリーエンターテインメント。子どもたちが好きな音楽