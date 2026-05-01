楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で「アーリーサマーフェア」を5月1日から6月1日午前9時59分まで開催する。国内宿泊では最大25％、国内ツアーは最大15,000円、遊び・体験では最大10％、レンタカーでは最大41％、高速バスでは300円、海外旅行では最大5万円割引クーポンを配布する。クーポンは併用も可能で、国内宿泊は最大25％、レンタカーは最大41％の割引となる。また、エントリーと対象サービスの利用で、ポイ