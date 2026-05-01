2日は県内各地で大きな天気の崩れはなく、比較的安定した空模様となるでしょう。薩摩地方は午前中に晴れる所が多く、午後は雲が増えますが雨の心配はなさそうです。大隅地方も朝から昼過ぎにかけて日差しが届き、夕方以降は雲が多くなるものの、夜遅くには再び晴れる見込みです。種子島・屋久島地方は全般に晴れて、にわか雨の可能性は低く洗濯日和ですが、風がやや強く吹くことがあるでしょう。奄美地方も一日を通して概ね晴れ