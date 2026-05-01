井上との激闘を振り返りながら、中谷戦への予測を展開したドネア(C)Getty Images極限状態のコンディション作り文字通り極限の状態だ。東京ドームで実現する運命の大一番に向け、「最強の王者」も、そして「最強の挑戦者」も、共に抜かりはない。5月1日、東京・後楽園ホールで、翌2日に開催されるボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体タイトルマッチ12回戦に向けた公式計量が行われ、王者・井上尚弥（大橋