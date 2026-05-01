女優の羽田美智子（57）が29日に更新されたYouTubeチャンネル「羽田美智子のChange of Life」に出演。顔が似ていると言われる女優を明かした。動画ではプライベートでも親交が深い原沙知絵（47）がゲスト出演。羽田と2人で味噌作りに挑戦しながらトークに花を咲かせた。羽田は原と10歳違いも相性がいいと語り「あと、顔が似てる」と笑顔。原も「顔が似てるって、同業ではうれしくないじゃない。でも自分でも似てるなって思う