元乃木坂46で俳優の中村麗乃のオフィシャルファンクラブサイトが1日、更新され、「SNS等の利用に関するお願い」として声明を発表した。【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃サイトでは「いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます。日頃インターネットやSNSを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております。しかしながら、残念なことに