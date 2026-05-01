落語家の林家木久蔵（50）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。父で落語家・林家木久扇（88）との旅先ショットを披露した。木久蔵は「木久扇、韓国へ」と書き出し、父・木久扇と韓国を訪れたことを報告。「父と韓国へ行くのは初でした」と明かしたが、「まー、良く食べる」とあ然。食事中の写真などをアップした。この投稿にフォロワーからは「お元気そうで何よりです」「親子で韓国旅行、楽しそうですね」「食欲万歳