歌手の倖田來未（43）が1日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「GOOD moning」と書き出した倖田。「ゴールデンウイークなのに東京雨すんごいんだから」とつづった。「そんな中変わらぬ食欲の春到来」として「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドとネイルと同じ色のキウイ」と自撮りを添えて披露。「美味しすぎるんだからーー！」と伝えた。ファンからは「優しい顔」「宇宙でいちばんかわいい」