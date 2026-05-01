鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地＝2023年8月政府は1日、石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにした。全国の計10カ所で順次開始し、国内消費の約20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給する。イラン攻撃開始後の3月に始めた第1弾の放出に続き、供給の安定を図る。1日に作業が始まったのは茨城県神栖市の鹿島石油鹿島原油タンクヤードで、約20万キロリットルを放出する。2日には鹿児島県東