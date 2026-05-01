陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花が１日、男子やり投げ世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏（チェコ）とコーチ契約を結んだことを発表した。「南アフリカでのキャンプを経て正式にコーチングをお願いすることになりました。新たなスタートをレジェンドであるヤンゼレズニーさんとできてとてもうれしいです。やり投のことはもちろんメンタリティも含めて吸収していきたいです」と綴った。ゼレズニー氏は五輪