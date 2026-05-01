福沢諭吉の有名な著作に『学問のすゝめ』がある。日本政治史学者の久保田哲さんは「この本には『天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず』という一節がある。しかし福沢が本当に伝えたかったことは、続きに書かれている。なぜ平等なはずの人間に貧富の差が生まれるのか。その答えが最も大切なメッセージだ」という――。（第1回）※本稿は、久保田哲『福沢諭吉 敗け続けの偉人』（集英社インターナショナル）の一部を再編集し