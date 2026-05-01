2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第1位は――。▼第1位｢ビジネスマンの革靴離れ｣が止まらない…｢痛いし疲れる履物｣を脱いだ大人たちが代わりに履き始めたもの▼第2位｢座席を倒していいですか｣論争に終止符…近鉄の特急列車の｢全力でリクライニングを倒せる｣画期的な座席▼第3位サンマでもサケでもない…おいしくて安くて栄養価の高い北海道で激増してい