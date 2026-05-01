【モデルプレス＝2026/05/01】乃木坂46の金川紗耶が4月16日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートを公開した。【写真】24歳乃木坂メンバー「抜群のスタイル」と話題のくびれショット◆金川紗耶、ショート丈Tシャツから美ウエストのぞく金川は「リアルミーグリありがとうございました」とコメント。引き締まった美しいウエストがのぞく白いショート丈Tシャツにデニムパンツのコー