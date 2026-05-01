5月1日は労働者が団結する「メーデー」。名古屋でも集会が開かれ、賃上げを求めました。名古屋市中区のヒサヤオオドオリパークで開かれた集会には、雨が降る中、県内250の労働組合などから、組合員やその家族らおよそ800人が参加しました。愛労連の西尾美沙子議長は「止まらない物価高騰に対し、今の最低賃金では健康的な生活は維持できない」と話し、賃金の大幅な引き上げなどを訴えました。また、長時