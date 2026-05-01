2019年撮影 岡山県倉敷市は、2025年7月から休館している「国民宿舎良寛荘」について、2027年4月の営業再開を目指す方針を明らかにしました。 国民宿舎良寛荘は、倉敷市が所有する宿泊施設です。市によりますと、1966年に開館し、1996年に建て替えました。2004年以降、指定管理者が運営していましたが、新型コロナ禍で利用者が大幅に減少し経営が悪化。2022年からは市から指定管理料を支出し、経営の立て直しを図りましたが