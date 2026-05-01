元衆院議員の金子恵美氏が、所属していた芸能事務所「レプロエンタテインメント」のホームページからプロフィルなどを１日までに削除されたことが分かった。関係者によると４月でマネジメント契約を終了したという。金子氏は２０２０年２月にレプロエンタテインメントとマネジメント契約を結んだことを発表。現在はＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・午後１時５５分）などにコメンテーターとして出演