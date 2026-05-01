元TBSアナウンサーの宇垣美里さん。大のアニメ好きで知られていますが、映画愛が深い一面も。そんな宇垣さんが映画『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』についての思いを綴ります。●作品あらすじ：1990年代、冷戦終結後のハンガリー。海外旅行が自由化されるも、国際列車の切符は庶民にはとても買うことができないほどの高額。そこで若者3人は、ペリカン製の青いカーボンインクを使って切符を偽造し、自由への旅を実現しよ