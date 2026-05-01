映画監督でキャメラマンの木村大作氏（８６）が１日、東京・京橋の東映本社で新作映画「腹をくくって」（２０２７年公開、主演・山粼賢人）の企画発表会見を行った。山本周五郎の小説を原案にした時代劇。９年ぶりにメガホンを取る木村監督は８６歳とは思えない力強さで映画の魅力をアピールした。その中でも、主演の山粼をはじめ、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市、松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音ら豪華