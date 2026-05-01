昨年末、結婚を発表した俳優の波瑠（34）と高杉真宙（29）。新婚夫婦となった2人だが、今年はゆっくりするどころか仕事の幅を広げている。【写真】お揃いのデニムパンツを履いて…波瑠と高杉が肩を寄せ合うツーショットほか波瑠は放送中のドラマ『月夜行路-答えは名作の中に-』（日テレ系）に麻生久美子（47）とダブル主演。さらに、前シーズンまでで降板したと思われていたドラマ『未解決の女警視庁文書捜査官』（テレ