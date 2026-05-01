あなたは読めますか？突然ですが、「麒麟」という漢字読めますか？ビール瓶のラベルや、歴史ドラマのタイトルなどで見かける言葉ですが、いざ書くとなると難しく、読み方も一瞬迷ってしまう方が多いのではないでしょうか？気になる正解は……「きりん」でした！麒麟とは、中国の伝説に登場する、形は鹿に似て尾は牛に、蹄は馬に似た、仁徳を備えた聖人が現れる前触れとして姿を見せる瑞獣のことです。現代では、首の長い動物園のア